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В первые дни ЧМ-2018 по футболу российские болельщики покупали еду на стадионах чемпионата вдвое чаще, чем иностранцы. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на данные пресс-службы Visa о количестве совершенных транзакций по карте платежной системы. Покупки сувениров у российских фанатов оказались на втором месте.
Однако, как сообщается, в итоге иностранцы на еду и сувенирную продукцию потратили больше, чем россияне. Средний чек по зарубежным картам оказался в полтора раза выше, чем по российским.
На стадионах мундиаля больше всего потратились болельщики из США, Китая и Мексики (первое, второе и третье места соответственно). Меньше всего потратили футбольные фанаты из Королевства Тонга.
В целом самый большой объем трат по картам Visa, которые выпустили иностранные банки, отмечен в столице России — 1,7 миллиарда рублей, затем идет Санкт-Петербург (506 миллионов рублей расходов), далее — Сочи (104 миллиона рублей), Казань (71 миллион рублей) и Екатеринбург (48 миллионов рублей).
Средний чек иностранных держателей карт составил 3575 рублей.
Комментарии
В немецких СМИ заявили, что после разгрома от Южной Кореи в Казани во время ЧМ-2018, 29 граждан Германии - вся футбольная сборная, попросила убежища в России.