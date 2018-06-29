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Сейсмоустойчивый дом с кедровой баней продают в Барнауле за 16,5 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 248 квадратных метров находится в селе Лебяжье

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 248 квадратных метров со встроенным теплым гаражом на два автомобиля продают в селе Лебяжье на территории Барнаула за 16,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Конструктив дома выполнен по уникальной технологии монолитного строительства "Velox". Монолитный дом отличается высокой прочностью, долговечностью, энергоэффективностью, а главное преимущество — сейсмоустойчивость", — отмечает автор объявления.

На первом этаже дома расположены прихожая, гардеробная, санузел, котельная, гостиная-столовая, кухня, веранда с мангалом. На втором уровне — три спальни, рабочий кабинет, санузел, ванная с сауной, большая комната, где можно обустроить игровую, спортивный уголок или зимний сад.

Коттедж находится на участке площадью 20,5 сотки, где имеется подвал для хранения овощей, три теплицы, плодоносящий сад.

Также есть баня, рубленная из цельного бревна кедра.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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