Фото: instagram.com

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок с Брэдом Питтом, который был сделан на съемках девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Об этом пишут "Известия".

В кадре артисты предстали в образе своих героев: Ди Каприо исполнит роль актера Рика Далтона, а Питт — его дублера Клиффа Бута.

Действие фильма разворачивается в 1969 году. В съемках картины также принимают участие такие звезды, как лауреат "Оскара" Аль Пачино (он сыграет агента героя Ди Каприо) и Марго Робби (исполнит роль актрисы Шерон Тейт). Среди актерского состава также числятся Дэмиен Льюис, Дакота Фанинг и, по неподтвержденной информации, Курт Рассел и Тим Рот.

Ранее в Сети были опубликованы кадры со съемочной площадки. На них видно Тарантино в процессе работы напротив закусочной Taco Bell. Фильм выйдет в прокат в августе 2019 года. По данным СМИ, "Однажды в Голливуде" станет предпоследней картиной режиссера.

First image for Once Upon A Time In Hollywood directed by Tarantino. #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/16RwPlaaef