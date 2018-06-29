Почему для строительства Барнаула выбрано не самое лучшее место, что происходит с природой, ждать ли повторения подобного урагана и можно ли как-то повлиять на погоду, в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы в Барнауле обсудили с ведущим климатологом Алтайского государственного университета Натальей Федоровной Харламовой.

- Наталья Федоровна, ураган, который наблюдался в Барнауле 23 июня, еще долго будут обсуждать. Это типичное явление для Алтайского края?

- Для этого времени типичны грозовые явления, но вот такой мощности… Это достаточно редко происходит.

Это был грозовой шторм. Длительное увеличение скорости ветра, который сопровождался грозой, ливнем. Шторм отличается длительностью и интенсивностью. Потому что гроза началась около 21.00 и продолжалась примерно полтора часа. Основная интенсивность, самая мощь пришлись на первые минут десять. Потом был сильный ливень, но и скорость ветра сохранялась приличная.

- В МЧС заявили, что предсказать грозовой шторм было невозможно. И поэтому нельзя было предупредить об этом население.

- МЧС говорило о том, что невозможно определить место, локацию, где ожидается шторм. Само явление было предсказано. Мне поступили предупреждения от МЧС на телефон. И предупреждали за несколько дней до шторма.

Перемещение воздушных масс шло по направлению к центральной части города. И получилось усиление орографического эффекта. Погромная воздушная масса, скажем так, "втиснулась" в рамки Змеиногорского тракта, вдоль кромки Ленточного бора. И произошло усиление скорости воздушного потока.

- Для формирования такого явления должно было сложиться несколько факторов?

- Абсолютно верно. Совпали направление, достаточно большой перепад температуры. Определенные физические процессы способствовали образованию этого явления. Повторения чего-то подобного ожидать все же стоит. К сожалению, так бывает, что когда это происходит в густонаселенных районах, внимание к этому повышенное, а когда это происходит в отдалении, это не попадает в наше поле зрения. А в целом таких явлений становится больше. Не только у нас, но и по всему миру.

Есть межправительственная группа экспертов, которая готовит доклады по климату, собирает данные, а потом их публикует. И вот в 2013-2014 годах был опубликован пятый доклад, где независимые эксперты (2500 ученых) отмечали, что во всем мире идет увеличение опасных явлений.

Я посмотрела доклад за 2007 год, было отмечено около 400 явлений. В 2017-м уже более четырех тысяч. Кто сомневается, может найти эти документы в открытом доступе и прочесть их.

- Какая все же была сила ветра в эпицентре урагана?

- Метеостанция стоит в 25 километрах от центра города, от эпицентра урагана еще дальше. Поэтому зафиксировать силу ветра локально было невозможно.

Но если уже такие разрушительные последствия, то ученые могут предположить, что скорость ветра составляла как минимум 30 м/с.

- Повалило десятки деревьев. Получается, что реновация, которая началась в Барнауле, — это хорошая идея?

- Хорошая. Я уже минимум пять лет говорю о том, что необходимо учитывать последствия глобального потепления для каждого города. И надо более обширный комплекс мер разрабатывать, наблюдая такие явления. Надо согласовывать с учеными и градостроительный план, и мероприятия по озеленению. К сожалению, пока это не учитывается.

Есть понятие "городская климатология". Со специалистами советовались еще с советских времен. Руководствовались определенными стандартами, СНИПами, как раньше говорили. Но те данные, стандарты, которые были заложены тогда, они были заложены по всему миру. Климатологи оценивают современные изменения климата относительно периода 1961 — 1990 годов, 30-летний период, когда практически на земном шаре не отмечалось таких больших изменений. И СНИПы относятся к этому периоду. Но после того, что происходит с погодой сейчас, их надо менять и говорить об этом.

У нас, к сожалению, даже эти стандарты не соблюдаются. Вот в чем дело. Поэтому мы наблюдаем то, что наблюдаем. Хорошо, что явление, которое произошло 23 июня, не стало причиной многих человеческих жизней. Но, к сожалению, не обошлось и без жертв. Один человек погиб. А могло быть гораздо больше. Тем более что суббота, все отдыхают. Проходят выпускные.

- Почему именно нагорная часть пострадала? До этого были комментарии, что причина тому рельефная особенность этой части Барнаула.

- Когда я читаю лекции своим студентам географического факультета, я всегда говорю, что с позиции климатологии для строительства нашего города предки выбрали неудачное место. Есть определенные физические процессы, которые, например, зимой способствуют большему загрязнению воздуха. И способствуют усилению других процессов.

В Америке уже много лет, минимум 80, действует специальная служба, которая отслеживает опасные природные явления. У них разработана система адаптации, работает система оповещения, люди знают, как себя надо вести, сложился стереотип поведения. А вот для нас это было не очень характерно. К тому, что приходит, мы не подготовлены — это факт.

- У нас есть необходимость в создании подобной службы?

- Мы уже об этом говорили и говорим. Но нам отвечают: "Да что там климат, да что там меняется". Мы обращались к властям, выступаем с докладами. И эти явления, которые происходят, доказывают, что пора бы уже муниципальным властям, ведомствам обратить на это внимание. Должно быть подразделение, отдел, который бы взял работу с населением на себя. На сайте МЧС есть информация, но она не в том объеме.

Тем более что по всем прогнозам такие явления будут происходить чаще и чаще. К сожалению, выводы ученых очень часто игнорируют и заставляют к нам обращаться только после каких-то печальных событий.