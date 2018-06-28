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Индустриальный районный суд Барнаула начал рассматривать уголовное дело в отношении лиц, которых обвиняют в хищении денег, внесенных пайщиками кооператива в кассу по договорам о передаче личных сбережений пайщика, а также по начислению и выплате им компенсаций по договорам, группой лиц по предварительному сговору. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Органы предварительного следствия установили, что злоумышленники причинили своими действиями вред 1114 потерпевшим.
Согласно версии обвинения, в период с 1 апреля 2004 года по 24 июня 2014 года подсудимые украли у потерпевших денежные средства на общую сумму 203 миллиона 952,5 тыс. рублей. Тем самым они причинили значительный материальный ущерб в особо крупном размере.
Материалы уголовного дела насчитывают свыше 300 томов.
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