Фото: frontinfo.media
Глава РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле рассказал, как идет процесс вывода войск из Сирии. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, за последние несколько дней сирийскую территорию покинули 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава.
По словам президента, это все это люди, которые имеют опыт и прошли испытание боевыми действиями.
"И вам, и вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач", — добавил президента.
Агентство напоминает, что вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. В 2015 лидер страны Башар Асад попросил Россию о военной помощи. С того момента началась операция ВКС РФ с нанесением точечных ударов по наземным целям "Исламского государства" (террористическая органзиация, запрещена в РФ), которая продлилась до декабря прошлого года, когда Путин поручил вернуть значительную часть военных.
За это время российские летчики совершили свыше 30 тысяч боевых вылетов, нанеся свыше 92 тысяч авиаударов и поразив более 96 тысяч объектов боевиков.
Комментарии
Очень приятно слышать добрые, прямые, справедливые слова В.В.Путина о выполненных задачах на дальних подступах к России нашими войсками и необходимости применения опыта для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач. Приятно осознавать все сказанное Президентом Великой и сильной России.