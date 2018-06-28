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Путин рассказал о выводе российских войск из Сирии

, ИА "Амител"
Также страну покинули 13 самолетов и 14 вертолетов

Фото: frontinfo.media

Глава РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле рассказал, как идет процесс вывода войск из Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, за последние несколько дней сирийскую территорию покинули 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава.

По словам президента, это все это люди, которые имеют опыт и прошли испытание боевыми действиями.

"И вам, и вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач", — добавил президента.

Агентство напоминает, что вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. В 2015 лидер страны Башар Асад попросил Россию о военной помощи. С того момента началась операция ВКС РФ с нанесением точечных ударов по наземным целям "Исламского государства" (террористическая органзиация, запрещена в РФ), которая продлилась до декабря прошлого года, когда Путин поручил вернуть значительную часть военных.

За это время российские летчики совершили свыше 30 тысяч боевых вылетов, нанеся свыше 92 тысяч авиаударов и поразив более 96 тысяч объектов боевиков.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.06.2018 19:26
- гость -

Очень приятно слышать добрые, прямые, справедливые слова В.В.Путина о выполненных задачах на дальних подступах к России нашими войсками и необходимости применения опыта для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач. Приятно осознавать все сказанное Президентом Великой и сильной России.

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