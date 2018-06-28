В среду, 27 июня, Барнаул отпраздновал шестидесятилетие Дня молодёжи в России. Эпицентром ярких шоу стал открытый фестиваль "Алтай, молодежь встречай!", который прошел на площадке перед Краевым дворцом молодежи.
Внимание зрителей привлекали необычный танцевальный баттл между уличными и старинными танцами — а посмотреть, действительно, было на что. Гости фестиваля с удовольствием принимали участие в мастер-классах от школы ди-джеев и в розыгрышах призов от спонсоров, учились владеть казацкой шашкой и восхищались мастерством юных спортсменов.
"Идея провести такой фестиваль возникла в связи с проведением в Москве ежегодного фестиваля Российского союза молодёжи. Такое мероприятие мы проводим впервые, тем более под открытым небом. Юридически Российский союз молодёжи находится на базе Краевого дворца молодёжи, поэтому решили в партнерстве провести такое мероприятие", — рассказала организатор Виктория Черепанова.
Председатель Алтайской краевой организации "Российский союз молодежи" Виктория Кускова отметила, что молодежь отличает не возраст, а состояние души: "Желание учиться, развиваться, поэтому я желаю всем нам оставаться молодыми, всегда готовыми к прогрессу,но при этом уважая старые традиции,которые есть в нашей стране. И помните,что будущее нашей страны в наших руках!"
Несмотря на то, что мероприятие прошло в будний день, зрителей было много. Особенно — молодежи. На нее и рассчитывали. Впечатления о празднике у зрителей остались самые отличные: "обычно посещала площадь им.Сахарова, в этом году узнала о том,что мероприятие будет проходить здесь. Программа более разнообразная, не только праздничный концерт, очень впечатлило противостояние танцоров разных поколений, хотелось бы больше таких праздников в городе." поделилась Марина, 16 лет.
После праздника зрителей ждали музыкальные выступления молодых исполнителей города и лауреатов фестиваля "Студенческая весна на Алтае".
Оксана Колбасова
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