Фото: nat-geo.ru
Климатическая катастрофа не грозит РФ в XXI веке. Такое заявление сделал глава климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, передает РИА Новости.
Ранее норвежские ученые рассказали, что в северной части Баренцева моря наблюдаются заметные климатические изменения. Специалисты заявили, что арктический климат в регионе вскоре может измениться на более теплый, который присущ атлантической климатической системе. После этого ряд СМИ написал о грозящей РФ климатической катастрофе.
По словам Кокорина, термин "катастрофа" не употребляется ни в этой статье, ни в других работах про климат в Баренцевом море или Арктике. "Нельзя говорить о катастрофе для России или для Кольского полуострова. В XXI веке в России не ожидается ничего такого, что можно было бы назвать катастрофой", — подчеркнул специалист.
Он рассказал, что в море происходят серьезные климатические изменения, однако слово "катастрофа" к ним не применимо.
Кокорин добавил, что в РФ совсем другая ситуация, в отличие от островов в Тихом океане, которые может затопить.
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