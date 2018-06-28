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Глава РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
Подчеркивается, что это будет первая полноформатная встреча американского и российского президентов без привязки к саммитам. Ранее в РФ для ее подготовки приезжал советник главы Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон. Он встретился с Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями Совбеза.
По словам Трампа, он намерен обсудить с главой РФ Сирию и Украину. Также в Белом доме сообщали, что лидеры двух стран могут обговорить вопрос "экономических отношений США, России и других стран мира".
Путин и Трамп встречались лично два раза. В июле прошлого года они провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.
В ноябре главы РФ и США пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. В ходе встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. Затем лидеры двух стран несколько раз проводили телефонные беседы.
Комментарии
Надеюсь Трампуля накинет ещё больще живительных санкций.
Интересно, как выкрутится на этот раз?