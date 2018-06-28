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Российский премьер Дмитрий Медведев объявил о поэтапном внедрении в стране электронных трудовых книжек. С 1 января 2020 года работодатели будут передавать данные о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд (ПФР) в режиме онлайн. Такое заявление глава кабмина сделал на заседании правительства, пишет РБК.
Медведев отметил, что в большинстве стран трудовые книжки не применяются. "По сути, они дублируют информацию, которая есть в трудовом договоре, в служебном контракте и каких-либо иных документах, которые фиксируют факт трудоустройства", — отметил премьер.
Глава правительства подчеркнул, что введение электронной трудовой книжки — это не только перевод документа из бумажного в электронный формат. Он подчеркнул, что речь идет о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности россиянина. Премьер добавил, что при обращении за госуслугами не нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности и стаже - все будет зафиксировано в базе данных.
По словам Медведева, работодатели начнут передавать данные в ПФР в режиме онлайн уже с 1 января 2020 года.
При этом он подчеркнул, что внедрение электронных книжек будет поэтапным. "Мы уже этим вопросом начинали заниматься. Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ, для ряда людей также такая опция сохранится — для тех, кто захочет иметь бумажную версию. Передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года нужно будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы", — сообщил Медведев.
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