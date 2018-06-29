Фото: polit.ru
Портал Amic.ru продолжает освещать проблему, связанную с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги в крупнейших населенных пунктах Алтайского края.
Напомним, что плата за ЖКУ будет увеличена с 1 июля. Ранее наш портал информировал, на сколько для жителей региона вырастут тарифы на электричество и природный газ, а также подробно рассказывал о повышении платы за холодное и горячее водоснабжение, а также за тепло и водоотведение в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Белокурихе, Новоалтайске, ЗАТО Сибирский, Алейске, Заринске, Славгороде и Яровом.
Сегодня в центре нашего внимания Камень-на-Оби. В этом городе ситуация с предстоящим ростом тарифов на ресурсы выглядит так:
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