Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко первым принес документы в избирательную комиссию для участия в выборах главы региона. Процедура из-за внимания журналистов прошла почти торжественно днем в пятницу, 29 июня.
Пакет документов был подан, проверен и принят. Теперь Виктор Томенко стал официальным кандидатом на выборах губернатора 2018 года.
"Я буду обращаться к жителям региона с просьбой прийти на выборы 9 сентября. Прийти и повлиять на управление краем", — прокомментировал журналистам Томенко.
Накануне на партийной конференции Томенко выдвинула "Единая Россия". Теперь ему, а точнее его избирательному штабу, предстоит собрать 534 подписи муниципальных депутатов и избранных глав.
По его словам, у него составлен плотный график работы на два месяца вперед в качестве временно исполняющего обязанности главы региона, поэтому избирательной кампании как таковой у Томенко не будет. Однако будет вестись прием вопросов и пожеланий граждан для формирования программы кандидата.
"Никто не отменял текущих задач. Край огромный, и всеми его текущими делами надо заниматься сейчас. Это завершение посевной и подготовка к уборочной, ликвидация последствий недавнего урагана, детская оздоровительная кампания, подготовка к новому учебному году, подготовка к отопительному сезону, ремонт дорог. Мы не можем говорить о долгосрочных перспективах, пока не решены вопросы сегодняшнего дня", — прокомментировал днем ранее после выдвижения на партконференции Томенко.
Хотя Томенко документы принес первым, он стал уже вторым партийным выдвиженцем. Неделей ранее ЛДПР провела конференцию и выдвинула депутата АКЗС Владимира Семенова. В партии "Яблоко" сообщили о выдвижении Виктора Рау. А вот КПРФ и "Справедливая Россия" пока взяли паузу и решают, стоит ли им вообще заявляться на эти выборы.
Комментарии
Какой маладец
P.S. Машуля, выдвигайся, я за тебя буду голосовать!
Если человек настроен серьезно,то он обо всем готовится заранее. На выборах буду голосовать за него.
Меньше ,чем за месяц весь край науши поднял))) столько идей по развитию. Вот он наш человек! Наш кандидат!
Как-то даже сомневаюсь,что другие кандидаты смогут составить ему реальную конкуренцию..
Выборы будут интересные. Я впервые пойду голосовать. И отдам свой голос Томенко.
Интересно, сколько ещё будет ников у пригожинца: Вперёд, Кум в этой новости. Чёрт, ну как же вы топорно действуете)
А коммуняки нынче голову в песок засунули. Предали своих горе избирателей..
Димочка, солнышко,ты каждый день будешь писать одно и тоже!? Или тебе так в методичке напечатали?
Дима, Вперед!, Кум, Полиныч, 12:37 - гость -, Иришка, мало комментов, давай еще!
Я думаю, еще не отписались Натусик, Илья, Гоша, Равшан, Иван Иванович и еще с пяток гостей.
Не расслабляемся, пашем! Я думаю, можно еще сотню комментариев написать!
Ну,так кто виноват,что у тебя нет образования? Давно бы уже хотя бы включил фантазию.
Хороший будущий губернатор, вот и назначали бы без выборов, все равно ведь он будет, что зря голосовать то, и денег бы сколько сэкономили
12:52, не понятно что ты хотел сказать. Яснее выражайся, и пиши новые комменты в поддержку.
Ты, конечно, вызываешь этим смех и негатив к теме из-за твоих ненастоящих комментариев, но не понимаешь это.
Вас Машка Прусакова вообще ничему не научила?Просто посадила за компьютер и всё?
Не считаю, что лучше, чтоб назначили. Вы думаете эти сэкономленные деньги в пользу бы пошли - очень сомневаюсь. С единовбросами по всей стране, когда у них тотальная насаждаемая власть, бороться сложно, но... надо бороться, нельзя же им позволить без боя почевать на лаврах. Единовбросы - это бывшие коммуняки, предавшие свою партию, свою идеологию, свою страну, в конечном итоге создавшие другую однопартийную систему с партией бабла ПЖиВ - партией жуликов и воров, которые грабят население страны, и они не успокоятся. Единственная пока действенная альтернатива по крайней мере у нас в крае, это коммунисты, так что я призываю Марию Прусакову не уходить в тень и участвовать в будущих выб
29.06.2018 12:37
Полиныч
Поддерживаю!
...выборах. Даже слово не дало что-тодописать. Потому что и выборов-то нет)
С уходом Карлина ничего не изменилось. Касплеровская бригада по вбросам, по корректировке протоколов продолжает действовать. Всё отлажено. Давно существуют списки никогда не голосующих граждан. За них-то и ставятся галочки за кандидатов от ЕдРа. Всё это подконтрольно специальной структуре ФСБ. Подрисовка идёт в основном за счёт сельских районов - их жители, работающие и живущие в краевой столице никогда не ездят голосовать. Плюс - с экранов идёт промывка мозгов. Так что я призываю всех граждан края, приходите на выборы и не голосуйте за кандидата от партии, которая поднимает у мужчин до 65 лет пенсионный возраст, при том что средняя продолжительность жизни мужчины в АК составляет 64 года.