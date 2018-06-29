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Виктор Томенко первым сдал документы на выборы губернатора Алтайского края

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Чиновник пообещал заниматься прежде всего работой, а потом уже предвыборной кампанией

Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко первым принес документы в избирательную комиссию для участия в выборах главы региона. Процедура из-за внимания журналистов прошла почти торжественно днем в пятницу, 29 июня.

Пакет документов был подан, проверен и принят. Теперь Виктор Томенко стал официальным кандидатом на выборах губернатора 2018 года.

"Я буду обращаться к жителям региона с просьбой прийти на выборы 9 сентября. Прийти и повлиять на управление краем", — прокомментировал журналистам Томенко.

Накануне на партийной конференции Томенко выдвинула "Единая Россия". Теперь ему, а точнее его избирательному штабу, предстоит собрать 534 подписи муниципальных депутатов и избранных глав. 

По его словам, у него составлен плотный график работы на два месяца вперед в качестве временно исполняющего обязанности главы региона, поэтому избирательной кампании как таковой у Томенко не будет. Однако будет вестись прием вопросов и пожеланий граждан для формирования программы кандидата.

"Никто не отменял текущих задач. Край огромный, и всеми его текущими делами надо заниматься сейчас. Это завершение посевной и подготовка к уборочной, ликвидация последствий недавнего урагана, детская оздоровительная кампания, подготовка к новому учебному году, подготовка к отопительному сезону, ремонт дорог. Мы не можем говорить о долгосрочных перспективах, пока не решены вопросы сегодняшнего дня", — прокомментировал днем ранее после выдвижения на партконференции Томенко. 

Хотя Томенко документы принес первым, он стал уже вторым партийным выдвиженцем. Неделей ранее ЛДПР провела конференцию и выдвинула депутата АКЗС Владимира Семенова. В партии "Яблоко" сообщили о выдвижении Виктора Рау. А вот КПРФ и "Справедливая Россия" пока взяли паузу и решают, стоит ли им вообще заявляться на эти выборы. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.06.2018 12:31
Дима

Какой маладец
P.S. Машуля, выдвигайся, я за тебя буду голосовать!

0  1
29.06.2018 12:34
Вперёд!

Если человек настроен серьезно,то он обо всем готовится заранее. На выборах буду голосовать за него.

0  1
29.06.2018 12:35
Кум

Меньше ,чем за месяц весь край науши поднял))) столько идей по развитию. Вот он наш человек! Наш кандидат!

0  1
29.06.2018 12:37
Полиныч

Как-то даже сомневаюсь,что другие кандидаты смогут составить ему реальную конкуренцию..

0  1
29.06.2018 12:37
- гость -

Выборы будут интересные. Я впервые пойду голосовать. И отдам свой голос Томенко.

0  1
29.06.2018 12:38
Дима

Интересно, сколько ещё будет ников у пригожинца: Вперёд, Кум в этой новости. Чёрт, ну как же вы топорно действуете)

1  1
29.06.2018 12:38
Иришка

А коммуняки нынче голову в песок засунули. Предали своих горе избирателей..

0  1
29.06.2018 12:40
Димке

Димочка, солнышко,ты каждый день будешь писать одно и тоже!? Или тебе так в методичке напечатали?

1  2
29.06.2018 12:46
- гость -

Дима, Вперед!, Кум, Полиныч, 12:37 - гость -, Иришка, мало комментов, давай еще!
Я думаю, еще не отписались Натусик, Илья, Гоша, Равшан, Иван Иванович и еще с пяток гостей.
Не расслабляемся, пашем! Я думаю, можно еще сотню комментариев написать!

1  0
29.06.2018 12:52
Гостю

Ну,так кто виноват,что у тебя нет образования? Давно бы уже хотя бы включил фантазию.

0  1
29.06.2018 12:52
Гость

Хороший будущий губернатор, вот и назначали бы без выборов, все равно ведь он будет, что зря голосовать то, и денег бы сколько сэкономили

0  1
29.06.2018 12:55
- гость -

12:52, не понятно что ты хотел сказать. Яснее выражайся, и пиши новые комменты в поддержку.
Ты, конечно, вызываешь этим смех и негатив к теме из-за твоих ненастоящих комментариев, но не понимаешь это.

1  0
29.06.2018 12:57
гостю

Вас Машка Прусакова вообще ничему не научила?Просто посадила за компьютер и всё?

1  0
29.06.2018 13:03
Дима

Не считаю, что лучше, чтоб назначили. Вы думаете эти сэкономленные деньги в пользу бы пошли - очень сомневаюсь. С единовбросами по всей стране, когда у них тотальная насаждаемая власть, бороться сложно, но... надо бороться, нельзя же им позволить без боя почевать на лаврах. Единовбросы - это бывшие коммуняки, предавшие свою партию, свою идеологию, свою страну, в конечном итоге создавшие другую однопартийную систему с партией бабла ПЖиВ - партией жуликов и воров, которые грабят население страны, и они не успокоятся. Единственная пока действенная альтернатива по крайней мере у нас в крае, это коммунисты, так что я призываю Марию Прусакову не уходить в тень и участвовать в будущих выб

1  0
29.06.2018 13:05
Океана

29.06.2018 12:37
Полиныч

Поддерживаю!

0  0
29.06.2018 13:05
Дима

...выборах. Даже слово не дало что-тодописать. Потому что и выборов-то нет)

0  0
29.06.2018 13:19
Дима

С уходом Карлина ничего не изменилось. Касплеровская бригада по вбросам, по корректировке протоколов продолжает действовать. Всё отлажено. Давно существуют списки никогда не голосующих граждан. За них-то и ставятся галочки за кандидатов от ЕдРа. Всё это подконтрольно специальной структуре ФСБ. Подрисовка идёт в основном за счёт сельских районов - их жители, работающие и живущие в краевой столице никогда не ездят голосовать. Плюс - с экранов идёт промывка мозгов. Так что я призываю всех граждан края, приходите на выборы и не голосуйте за кандидата от партии, которая поднимает у мужчин до 65 лет пенсионный возраст, при том что средняя продолжительность жизни мужчины в АК составляет 64 года.

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