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Строительство трубопровода "Северный поток-2" может начаться летом текущего года до получения разрешений от Дании, на территорию которой приходится всего 10% маршрута. Такое заявление сделал финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран в кулуарах газовой конференции в Вашингтоне, пишет ТАСС.

Он уточнил, что уже ведутся подготовительные работы на береговой части и на дне. "Мобилизованы трубоукладочные суда, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели", — сказал Коркоран.

Он добавил, что в случае отказа Дании одобрить прокладку газопровода в своих территориальных водах, маршрут будет проложен, скорее всего, в международных водах к северу от Дании. По словам Коркорана, пока компания не подавала заявку на прокладку трубопровода в международных водах, ожидая разрешения на укладку в исключительной экономической зоне Дании.

Финдиректор Nord Stream 2 AG уточнил, что изменение маршрута трубопровода не сильно скажется на сроках и стоимости реализации проекта. По его словам, задержки в окончании строительства может не быть вообще, поскольку участок на территории Дании представляет собой лишь 10% маршрута. "Мы можем построить их после того, как получим разрешение. У нас есть гибкость в выборе, — когда и где строить, благодаря наличию пяти судов. Мы можем изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию. Это может занять около месяца, трубоукладчики укладывают 3-3,5 км в день. Поэтому это не основная задержка и затраты для проекта", — добавил Коркоран.

Также он добавил, что акции оператора проекта "Северный поток — 2" не арестованы по требованию "Нафтогаза". "Нет. Однако это продолжающийся юридический процесс, и мы не можем это комментировать", — ответил Коркоран на просьбу прокомментировать заявление украинского "Нафтогаза" о том, что акции операторов проекта "Северный поток" попали под арест.

"Мы ведем переговоры с экспортно-кредитными агентствами. Они увидели сообщения в прессе и спросили нас. Мы ответили, что наши акции не арестованы", — заявил финдиректор Nord Stream 2 AG.

Коркоран добавил, что оператор проекта ведет переговоры о предоставлении финансовых гарантий на 4-5 миллиарда евро с шестью экспортными агентствами — немецким Hermes, итальянским Sace, австрийским OeKB, голландским Atradius, бельгийским Credendo, российским EXIAR. "Мы начнем переговоры с банками (по привлечению проектного финансирования — прим. ТАСС) в конце текущего или самом начале следующего года", — рассказал он.

Финансовый директор Nord Stream 2 AG сообщил, что "Газпром" и европейские участники "Северного потока — 2" инвестировали 4,8 миллиарда евро в проект по состоянию на конец июня. "У нас есть €2,4 млрд от "Газпрома" и €2,4 млрд — от западных партнеров. Таким образом, в сумме получается €4,8 млрд на конец июня", — заключил он, отметив, что уже получены 96% труб, из которых забетонировали 55%, а также мобилизованы суда.