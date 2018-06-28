Фото: rusdialog.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции, введённые украинской стороной в отношении России. Об этом пишет RT.
Она напомнила, что 22 июня Киев расширил санкционные списки против России, включив в них ряд ветеранских организаций, таких как всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство" и общероссийская общественная организация "Российский союз ветеранов Афганистана".
"Целью новых украинских санкций является ограничение деятельности данных общественных организаций на территории Украины посредством блокировки их активов, аннулирования лицензий и других финансовых механизмов давления", — сказала она.
При этом она отметила роль этих организаций "в оказании гуманитарной помощи для жителей Донбасса".
"С начала конфликта на юго-востоке Украины "Боевое братство" способствовало сбору и доставке продуктов питания, других необходимых вещей ветеранам, детям и другим уязвимым слоям населения, которые особенно подвержены негативным последствиям конфликта. В свою очередь, представители "Российского союза ветеранов Афганистана" направили тонны продовольственной помощи детям Донбасса", — рассказала она.
По словам Захаровой, действия Украины, направленные "на выдавливание неправительственных организаций", которые заботятся об обеспечении гуманитарной безопасности граждан Украины, "неприемлемы и бесчеловечны".
"Отмечаем, что введение санкций в День памяти и скорби отражает желание разобщить народы России и Украины и является циничным кощунством в отношении к нашей общей истории", — заключила она.
22 июня Украина ввела новые санкции против России, в том числе в отношении российских политических партий.
Комментарии