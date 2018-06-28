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Все обвинения, которые были предъявлены во Франции сенатору из РФ Сулейману Керимову, сняты. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на его адвоката Никиту Сычева.
Юрист отказался делиться подробностями, ответив, что "паспорт должны отдать в ближайшее время, залог тоже вернут".
С ноября 2017 года Керимов находился под следствием во Франции. Сенатора обвиняли в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов свою вину не признал.
Отмечается, что сенатора отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро, при этом его свобода была ограничена.
В частности, ему запретили покидать территорию департамента Приморские Альпы.
В начале декабря минувшего года залог был повышен до 40 миллионов евро.
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