Фото: eurosport.com
Уверенность россиян в победе национальной команды на ЧМ по футболу снизилась после матча Россия — Уругвай, где наши футболисты проиграли соперникам со счетом 0:3. За игрой следили более половины участников опроса, пишет ТАСС, ссылаясь на ВЦИОМ.
После разгрома российской сборной в победу команды верят лишь 8% респондентов, уточняется в сообщении ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса, 23% россиян верят, что сборная страны дойдет до четвертьфинала. Еще 12% ждут ее выхода в полуфинал (перед матчем Россия — Уругвай таковых было 16%), 7% считают, что сборная может попасть в финал.
За игрой сборных РФ и Уругвая следили 59% жителей страны: 56% смотрели игру дома или на работе, порядка 2% — в кафе или баре, 1% — в фанзоне и наблюдали за игрой на стадионе.
Итоги опроса говорят о том, что россиянам больше всего понравились игры сборной РФ (49%), Уругвая (23%), Испании (19%), Португалии (17%), Германии (12%) и Хорватии (10%). При этом российская команда также принесла больше всего разочарования (32%).
Опрос проводился 26 июня среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет по телефону. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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