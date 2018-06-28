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Средняя розничная цена бензина в России к 25 июня снизилась на две копейки — до 43,42 рубля за литр, при этом дизтопливо подорожало на две копейки — до 44,46 рубля за литр. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.
Напомним, цены на нефтепродукты в последнее время резко возросли: с середины апреля бензин в рознице в среднем по стране стал стоить 40 рублей за литр, а в начале июня — 43 рубля. Правительство приняло решение снизить акцизы на бензин и дизтопливо и договорилось с нефтяниками о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.
Согласно данным Росстата, на 25 июня стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 3 копейки - до 41,65 рубля за литр, марки АИ-95 снизилась на 2 копейки — до 44,66 рубля за литр, марки АИ-98 — выросла на 3 копейки, до 49,75 рубля за литр.
За неделю с 18 по 24 июня в 23 центрах российских регионов отмечалось снижение цен на бензин. При этом большее удешевление произошло в Кызыле - на 1,8%, Рязани – на 1,7% и Костроме – на 1,3%. В 12 региональных центрах отмечался рост цен на бензин. В частности, он подорожал в Грозном – на 3,4%, Чите, Тюмени и Южно-Сахалинске – на 1-1,2%.
В Москве за минувшую неделю цены на бензин снизились на 0,2%, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%.
Выпуск бензина в России на прошедшей неделе вырос на 3,1%, составив 809,3 тысячи тонн. Выпуск дизтоплива увеличился на 2,2% — до 1,565 миллиона тонн.
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