Фото: theaustincentre.com
Кабмин РФ обязал интернет-сервисы с 1 июля хранить трафик пользователей в течение полугода по пакету Яровой. Об этом пишет RT, ссылаясь на постановление правительства, размещенное на портале правовой информации.
В документе говорится, что "организатор распространения информации хранит на территории РФ электронные сообщения в программно-технических средствах, используемых организатором распространения информации в эксплуатируемых им информационных системах, в полном объёме в течение шести месяцев".
Издание напоминает, что правила хранения данных операторами связи по пакету Яровой были утверждены кабмином в апреле.
Комментарии