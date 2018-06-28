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Неизвестные взорвали памятник "За оборону Иловайска" на въезде в город. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на сообщение МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В сообщении сказано, что "в дежурную часть Харцызского ГО полиции поступило сообщение о том, что на въезде в город Иловайск взорван памятник "За оборону Иловайска".
Предположительно, взрыв произошел в среду, 27 июня, в 22:40. В результате произошедшего было повреждено основание конструкции, а верхняя часть полностью разрушена.
В МВД ДНР добавили, что части конструкции разбросаны в радиусе порядка 50 метров. На данный момент фрагментов взрывчатки и взрывных веществ не обнаружено. Стражи порядка проводят проверку и устанавливают причастных к инциденту.
Уточняется, что ожесточенные бои за Иловайск шли между украинскими военными и ополченцами республики в августе-сентябре 2014 года.
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