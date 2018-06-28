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Главная экзистенциальная угроза Соединенных Штатов исходит отнюдь не от РФ, как утверждают СМИ США, а от Китая. Такое мнение выразил обозреватель The Washington Times Тодд Вуд, пишет РИА Новости.
По словам автора статьи, Пекин "украл американские проекты оружия и другие стратегические технологии", "милитаризировал один из важнейших морских путей в мире" и отправил в Америку порядка "40 тысяч шпионов". Вуд пишет, что быстрое развитие китайской оборонной промышленности превращает страну в доминирующую военную силу, которая угрожает существованию Соединенных Штатов. Таким образом, Китай наносит ущерб статусу Вашингтона как мировой державы, пишет Вуд.
Автор статьи пишет, что жители США не узнают об этом из освещения "российского расследования" — темы, которую ведущие средства массовой информации всячески пытаются "удержать на плаву".
По его словам, данные люди "работают над демонизацией Москвы — не просто так, а чтобы уничтожить президента США Дональда Трампа".
При этом республиканец понимает, что КНР может угрожать Америке, подчеркивает автор. Кроме этого, сейчас он стремится сблизиться с Москвой и встретиться с коллегой из РФ Владимиром Путиным.
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