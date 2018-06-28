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Грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы

, ИА "Амител"
Приговор вынесен по делу об избиении экс-депутата парламента Валерия Гелашвили

Фото: sharij.net

Городской суд Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили к шести годам тюрьмы по делу об избиении бывшего депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, пишет РБК.

Соответствующий приговор вынесла судья Шорена Гунцадзе, передает грузинский государственный телеканал "Общественный вещатель" ("Первый канал"). Уточняется, что нападение на экс-депутата было совершено в 2005 году.

После этого Саакашвили предъявили обвинение "в организации нанесения тяжкого вреда здоровью" Гелашвили, а также в злоупотреблении властью.

Парламентарий являлся членом оппозиционной Саакашвили Республиканской партии. Нападение на него произошло вскоре после публикации материала с критикой политики и действий Саакашвили. В результате избиения Гелашвили получил травму черепа, а также переломы лицевых костей и иные повреждения.

В сентябре 2016 года по данному делу Тбилисский городской суд приговорил к шести годам и девяти месяцам лишения свободы экс-глав МВД Грузии Вано Мерабишвили. Виновными он тогда же признал бывшего главу специального оперативного департамента МВД Грузии Эрекле Кодуа и экс-главу управления того же департамента Гию Сирадзе. Однако два последних в момент вынесения приговора не находились в Грузии. Заочно оба получили по девять лет лишения свободы.

Подчеркивается, что это уже второй обвинительный приговор в отношении Саакашвили в Грузии. 5 января городской суд Тбилиси признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к трем годам лишения свободы по "делу Сандро Гиргвлиани".​ Суд тогда постановил, что Саакашвили в 2008 году превысил свои полномочия, помиловав четырех полицейских, которые были осуждены за убийство сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Саакашвили назвал данный приговор незаконным. "Приговор грузинского суда, который находится под полным контролем крупнейшего частного акционера "Газпрома" [бывшего премьер-министра страны Бидзины] Иванишвили, в отношении меня полностью незаконен и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу", — заявил тогда политик.

Отметим, что в декабре прошлого года экс-президент Грузии переехал в Нидерланды. Там живет жена бывшего грузинского лидера Сандра Рулофс, которая также является подданной королевства. С Саакашвили у нее двое детей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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