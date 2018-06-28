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Отца 149 детей из Канады накажут за брак с 24 женщинами

, ИА "Амител"
В первый раз мужчина вступил в брак в 1975 году

Фото: fthmb.tqn.com

Верховный суд провинции Британская Колумбия в Канаде вынес приговор за многоженство местному жителю Уинстону Блэкмору, который состоял в браке с 24 женщинами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание The Globe and Mail.

Другого обвиняемого, Джеймса Олера, также признали виновным — канадец состоял в браке с пятью женщинами. Согласно приговору суда, Блэкмор должен провести полгода под домашним арестом, а Олер — три. Кроме этого, оба мужчины были приговорены к общественным работам сроком 159 и 75 часов соответственно.

Впервые в брак Блэкмор вступил в 1975 году. Четырем из жен 61-летнего мужчины на момент свадьбы не было 15 лет. Многоженец стал отцом 149 детей. Подчеркивается, что Блэкмор и Олер стали первыми канадцами, которых осудили за полигамию, более чем за сто лет.

Оба мужчины принадлежали к раскольнической мормонской Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Хотя эта организация отказалась от многоженства в конце XIX века, мормоны-фундаменталисты все еще придерживаются подобной практики.

Отмечается, что власти Канады смогли предъявить обвинения мужчинам лишь в 2014 году, поскольку ранее это противоречило бы праву на свободу вероисповедания.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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