Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Автопробег и митинг за снижение стоимости ГСМ прошли в Барнауле вечером 28 июня. Организатором мероприятия выступил общественник Виктор Рау.
Всего на площади Свободы собралось около 150 человек. Митингующие требовали отставки правительства, вдвое снизить акцизы на топливо и сделать цену на бензин не выше 20 рублей.
Комментарии
А почему люди не могут организовать митинг все вместе? Или вот эти против роста цен на бензин, но за увеличение пенсионного возраста и ндс, а другие наоборот?
не нравятся цены - не покупаете, делов-то. И цены будут ниже. Повышают, потому-что согласны брать за столько!
Согласен с гостем 07:22 , такое ощущение что на разный митинг надо выходить по разным причинам. Просто тем самым разрывают народ на маленькие кучки. Сейчас 1 июля ЛДПР против пенсионного возраста будет проводить митинг, 7 июля КПРФ, 22 июня профсоюзы . Потом митинг против НДС, против коррупции, против политзаключенных и т.д. Надо объединяться в один митинг, раз в неделю, в выходной , вышли и высказались на все темы. Через неделю-две повторный митинг, чтоб не забыла власть, и только такими путями можно бороться с Правительством, госдумой,президентом.
И чо среди либеральной тусовки там делает коммунист Красильников?
власть защитила себя законами- запрещено всем и только с разрешения ее-ВОТ ЭТО СВОБОДА СЛОВА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА Почему за рубещом могут бастоваь врачи и учителя и перевозчики и т д Почему у нас по другому Пусть власти поживут на минемалку тогда по другому дамать будут А так только о себе Кроме как на пенсионерах экономить других мыслей нет да и откуда им взяться Работать уже давно разучилисьНародное достояние давно стало личным Вот и носятся с идей единой россии ДЛя себя сделали кормушку Все болтовня иНИЧЕГО более
29.06.2018 08:15
Ну вы прям... А как ещё к терпилам относиться?)
Попадёте во власть - такими же будете.