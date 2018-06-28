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Теннисистка из США Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест 14 июня. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на интернет-портал Deadspin.
Допинг-офицер пришел в дом Уильямс во Флориде и отказывался покидать жилье без теста. После конфликта теннисистка позвонила главе Женской теннисной ассоциации (WTA) Стиву Саймону и пожаловалась на предвзятое отношение. Тестирование проводило Американское антидопинговое агентство.
Ульямс в январе возобновила карьеру после родов. С начала 2018 года сдала уже пять допинг-тестов, и ни один из них не показал положительного результата.
На счету 36-летней Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время). Также американка является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга WTA (319).
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