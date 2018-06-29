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Власти греческого города Ретимнон (остров Крит) сообщили в четверг, 28 июня, о спасении 55-летней россиянки, которую унесло сильным течением в море. Женщина пробыла в море около 14 часов, пишет ТАСС, ссылаясь на газету "Катимерини".
По данным издания, женщина плавала на надувном матрасе, когда течение и стало уносить ее от берега. Муж и дочь заподозрили неладное после того, как пенсионерка не вернулась в отель.
После этого были организованы ее поиски, ее нашла с воздуха береговая охрана. Женщину доставили в горбольнцу, данных о ее состоянии нет.
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