Фото: youtube.com
Инженер из ФРГ Филип Френзель сконструировал чехол для смартфона, позволяющий ему не получить повреждений от падения. Аксессуар работает как своеобразная подушка безопасности, пишет Life со ссылкой на TechCrunch.
Чехол имеет активную защиту от падения, за это отвечает специальный сенсор и восемь металлических лапок-пружин. Когда смартфон выскальзывает из рук своего владельца и летит к земле, датчик срабатывает и выбрасывает лапки. Все остальное время они спрятаны в корпусе. Благодаря лапкам смартфон при падении не касается поверхности ни одной из своих граней.
Пока существует лишь единственный прототип чехла, однако студент собирается его доработать. В будущем Френзель намерен создать проект на Kickstarter и собрать деньги на запуск аксессуара в продажу.
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