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ООО "Мазда Мотор Рус" отзывает в РФ свыше восьми тысяч автомобилей Mazda 6, которые были проданы с августа 2002 года по июнь 2008 года. Причиной стали возможные проблемы с подушками безопасности, пишет ТАСС, ссылаясь на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
В сообщении сказано, что корпуса газогенераторов фронтальных подушек безопасности могут растрескаться из-за влажности. В результате при аварии подушки безопасности могут сработать ненадлежащим образом.
По данным Росстандарта, нарушение целостности или растрескивание корпуса газогенератора может привести к тому, что в водителя или пассажиров попадут металлические осколки. Из-за этого люди в машине могут получить травмы или погибнуть, заключает агентство.
На указанных машинах газогенераторы фронтальных подушек безопасности будут заменены. Владельцам машин ремонт обойдется бесплатно.
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