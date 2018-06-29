Фото: mobi03.ru
Смартфоны Samsung стали самостоятельно отправлять сообщения случайным контактам, прикрепляя к ним снимки из галереи. Все это происходит без ведома владельцев устройств, пишет "Российская газета".
О странном сбое написал один из пользователей форума Reddit. Он рассказал, что рассылка сообщений со снимками не оставляет следов, то есть послания не остаются в папке "Отправленные".
Пользователи добавили, что ошибка стала проявляться на устройствах Galaxy Note8 и Galaxy S9 после обновления приложения Samsung Messages, которое могло обновиться с выходом новой версии прошивки.
Пока проблема не исправлена, поэтому владельцам смартфонов Samsung советуют зайти в настройки и запретить приложению для отправки сообщений доступ к галерее фотоснимков. При этом сообщается, что у ряда пользователей стандартное приложение сообщений перестало запускаться, поэтому им пришлось сменить программу по умолчанию.
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