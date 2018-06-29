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Участие в боевых действиях в Сирии способствовало укреплению вооруженных сил России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на обозревателя журнала The National Interest Дэйва Маджумдара и его статью для портала RealClearDefense.
Он считает, что сирийская кампания позволила российским военным серьезно улучшить методы ведения боевых действий, в частности россияне совершенствуются в области нанесения высокоточных ударов, добавляет автор.
Также, отмечает он, бесценный боевой опыт получили многие представители высшего командного состава, в том числе и российских ВКС.
В публикации сказано, что Сирия стала не только полигоном для военной техники, но и помогла РФ обучить военачальников и позволила офицерскому корпусу получить "фактический боевой опыт". "Это, в свою очередь, дает российским военным возможность значительно улучшить тактические приемы и способы действий", — добавляет Маджумдар.
По данным издания, война в Сирии помогла определить слабые места российских вооружений и устранить их. Однако главным уроком для российских военных стал вывод о необходимости действовать согласованно с сухопутными войсками.
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