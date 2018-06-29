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Инженер из Швеции Мердаду Маджуби и основатель стартапа Orbital Systems со штаб-квартирой в Мальмё разработал душевую систему, выпускающую воду под высоким давлением через широкий распылитель, а затем собирает ее обратно, пропускает через фильтр и обеззараживает. Затем вода возвращается в изначальную точку цикла. Для поддержания напора и достаточной температуры душу требуется втрое меньше воды, в системе непрерывно циркулирует десять литров воды, пишет ТАСС, ссылаясь на Business Insider.
Отмечается, что данная установка позволит снижать потребление воды на 90%. Разработчики уверяют, что вода, проходя систему фильтрации, становится стерильной.
Ранее инженер работал в NASA, а затем вернулся на родину в Швецию и основал собственную компанию по производству душевой системы. Подчеркивается ,что на разработку Маджуби подтолкнули исследования Марса для колонизации людьми. Поскольку на этой планете нет воды, доставляемая астронавтами жидкость должна фильтроваться, использоваться экономно и многократно.
В данный момент цена душевой системы инженера составляет 2,5 тысячи долларов. В данный момент создатели пытаются снизить стоимость продукта до 700 долларов за штуку. Предполагается сделать конструкцию от Orbital Systems доступной для жителей развивающихся стран, которые испытывают трудности с доступом к домашней гигиене.
Согласно данным ЮНЕСКО, к 2050 году около 5,7 миллиарда человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды. Сейчас в разных регионах планеты около 3,6 миллиарда человек (половина населения Земли) имеют перебои в доступе к воде как минимум один месяц в году.
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