На привлекательный для застройки квартал 2038 в Барнауле претендовали несколько крупных строительных компаний краевой столицы. Причем в ходе торгов цена за участок со стартовой 95,7 млн рублей выросла до 222 млн рублей (итого 24,6 млн рублей за гектар). И его обладателем в итоге стала инвестиционно-строительная компания "Союз".

9 гектаров земельного участка, расположенного вдоль Павловского тракта возле старой "Ленты" и предназначенного под застройку многоэтажными жилыми домами, место для застройщиков желанное, но для Барнаула, конечно, далеко не дешевое. Такая рекордная сумма за участок скорее исключение для нашего города. Потому и конкурентов было у компании немного.

Впрочем, как отмечает директор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин, стоимость земли для компании хоть и серьезная, но вполне посильная. Теперь в новом квартале 2038 должна закипеть работа, которая продолжится здесь в ближайшие пять лет. Именно за этот срок, по условиям аукциона, в этом месте Барнаула должен "вырасти" новый микрорайон. Впрочем, "Союзу" не в новинку застраивать сразу целые кварталы, опыт имеется. В этот смысле с компанией можно сравнить разве что "Жилищную инициативу", более серьезных конкурентов здесь, пожалуй, больше нет. Кстати, по соседству именно компания г-на Гатилова застраивает свой новый квартал 2032, приобретенный в прошлом году.

Что возведет на приобретенном участке "Союз"? Это, безусловно, будут многоэтажные жилые дома и обязательно детский сад – таковы условия состоявшегося аукциона. А вот какие именно дома застройщик начнет здесь возводить, пока вопрос открытый. В компании отмечают, что в данный момент только начинается работа с проектированием.

Одно известно наверняка – материал, из которого будет вестись строительство новостроек, будет собственного производства. Совсем недавно "Союз" презентовал на своем заводе БКЖБИ-2 обновленную линию ЖБИ. На новом немецком оборудовании здесь теперь выпускают плиты с гладкой поверхностью, которые в дальнейшем не нужно дополнительно выравнивать отделочной бригаде. Все, что остается – это выровнять швы и стыки между плитами. И сразу можно производить чистовую отделку — оклейку обоями или покраску. Кроме того, на новом оборудовании завода можно настраивать выпуск плит под необходимую серию домов. Все это, несомненно, позволит "Союзу" сэкономить на себестоимости новостроек и впоследствии устанавливать приемлемую для покупателей цену квадратного метра жилья в новом квартале 2038 и, таким образом, вполне окупить понесенные расходы на приобретение такого недешевого участка под новую застройку.