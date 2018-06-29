На привлекательный для застройки квартал 2038 в Барнауле претендовали несколько крупных строительных компаний краевой столицы. Причем в ходе торгов цена за участок со стартовой 95,7 млн рублей выросла до 222 млн рублей (итого 24,6 млн рублей за гектар). И его обладателем в итоге стала инвестиционно-строительная компания "Союз".
9 гектаров земельного участка, расположенного вдоль Павловского тракта возле старой "Ленты" и предназначенного под застройку многоэтажными жилыми домами, место для застройщиков желанное, но для Барнаула, конечно, далеко не дешевое. Такая рекордная сумма за участок скорее исключение для нашего города. Потому и конкурентов было у компании немного.
Впрочем, как отмечает директор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин, стоимость земли для компании хоть и серьезная, но вполне посильная. Теперь в новом квартале 2038 должна закипеть работа, которая продолжится здесь в ближайшие пять лет. Именно за этот срок, по условиям аукциона, в этом месте Барнаула должен "вырасти" новый микрорайон. Впрочем, "Союзу" не в новинку застраивать сразу целые кварталы, опыт имеется. В этот смысле с компанией можно сравнить разве что "Жилищную инициативу", более серьезных конкурентов здесь, пожалуй, больше нет. Кстати, по соседству именно компания г-на Гатилова застраивает свой новый квартал 2032, приобретенный в прошлом году.
Что возведет на приобретенном участке "Союз"? Это, безусловно, будут многоэтажные жилые дома и обязательно детский сад – таковы условия состоявшегося аукциона. А вот какие именно дома застройщик начнет здесь возводить, пока вопрос открытый. В компании отмечают, что в данный момент только начинается работа с проектированием.
Одно известно наверняка – материал, из которого будет вестись строительство новостроек, будет собственного производства. Совсем недавно "Союз" презентовал на своем заводе БКЖБИ-2 обновленную линию ЖБИ. На новом немецком оборудовании здесь теперь выпускают плиты с гладкой поверхностью, которые в дальнейшем не нужно дополнительно выравнивать отделочной бригаде. Все, что остается – это выровнять швы и стыки между плитами. И сразу можно производить чистовую отделку — оклейку обоями или покраску. Кроме того, на новом оборудовании завода можно настраивать выпуск плит под необходимую серию домов. Все это, несомненно, позволит "Союзу" сэкономить на себестоимости новостроек и впоследствии устанавливать приемлемую для покупателей цену квадратного метра жилья в новом квартале 2038 и, таким образом, вполне окупить понесенные расходы на приобретение такого недешевого участка под новую застройку.
Комментарии
Поздравляю компанию союз и всех жителей города с очередными малогабаритными овноквартирами
причем - по завышенной цене
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА НЕ РАСТЁТ!?
КТО БУДЕТ ПОКУПАТЬ И СТРОЯТ ДЛЯ КОГО?
Отмашкин, куда вы это всё строите?
Уже возведенные новостройки пустые стоят.
Где вы возьмете платежеспособный спрос?
Не умничаю, просто обращаю внимание: в сокращении ЖБИ уже содержится слово изделия. Зачем его еще раз повторять. (ЖБИ-изделий - железобетонных изделий-изделий)
Грантштейну : строят так как есть спрос . Все же ясно и понятно. А вы все новостроийки сами обошли и проверили ? откуда инфа , уважаемый?
торговые центры строят - не нравится! дома строят - тоже не нравится ... что вам нравится то всем ? отмашкин дает работу не одной сотни человек , а сколько еще на подряде на стройке задействовано .. а Вы только и можете, что ныть и жаловаться на жизнь.