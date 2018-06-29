Фото: smolnarod.ru
Пользователи социальной сети "ВКонтакте" из десяти российских городов пожаловались на сбои в ее работе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Downdetector, отслеживающий сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По его данным, 38% пользователей "ВКонтакте" жалуются на проблемы при воспроизведении видео, 28% не смогли войти в аккаунт, у еще 14% пользователей возникли проблемы с входом на сайт соцсети.
В частности, проблемы возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы, Самары, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Челябинска.
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