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Российские пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе соцсети

, ИА "Амител"
В частности, проблемы возникли с воспроизведением видео, входом в аккаунт и входом на сайт

Фото: smolnarod.ru

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" из десяти российских городов пожаловались на сбои в ее работе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Downdetector, отслеживающий сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По его данным, 38% пользователей "ВКонтакте" жалуются на проблемы при воспроизведении видео, 28% не смогли войти в аккаунт, у еще 14% пользователей возникли проблемы с входом на сайт соцсети.

В частности, проблемы возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы, Самары, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Челябинска.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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