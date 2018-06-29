Фото: infakt.pl
Жителей Барнаула утром в пятницу, 29 июня, ждут на дорогах города заторы в четыре балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее затруднено движение на пересечениях Павловского тракта с улицами Просторная и Попова, на участке проспекта Строителей в районе площади Победы, а также на улице Власихинской возле пересечения с улицей Малахова. Скорость движения авто на этих участках не превышает 5-7 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улицы Попова в районе пересечения с проспектом Космонавтов, на участках улиц Северо-Западная, Советской Армии и Сизова.
Дорожные работы на улице Власихинской и Молодежной продолжаются.
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