Фото: vk.com/barneos22
Жители столицы Алтайского края сообщили о поломке часов на улице Георгия Исакова, которые были реконструированы в сентябре прошлого года. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что часы не работают уже около недели. В соцсетях даже предположили, что их механизм остановился перед самым началом урагана, пронесшегося по Барнаулу 23 июня.
Напомним, что перед запуском часов сообщалось, что они всегда будут показывать точное время. Для этого в них установлен приемник ГЛОНАСС GPS.
Работы по реконструкции часов велись на протяжении двух месяцев за счет казны Барнаула и внебюджетных источников.
Комментарии
батарейка села
уже пошли
Ааааа, мы все умреееем!