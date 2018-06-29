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Новости

Барнаульцы сообщили об остановке часов на улице Георгия Исакова

, ИА "Амител"
По словам горожан, часы не работают почти неделю

Фото: vk.com/barneos22

Жители столицы Алтайского края сообщили о поломке часов на улице Георгия Исакова, которые были реконструированы в сентябре прошлого года. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что часы не работают уже около недели. В соцсетях даже предположили, что их механизм остановился перед самым началом урагана, пронесшегося по Барнаулу 23 июня.

Напомним, что перед запуском часов сообщалось, что они всегда будут показывать точное время. Для этого в них установлен приемник ГЛОНАСС GPS.

Работы по реконструкции часов велись на протяжении двух месяцев за счет казны Барнаула и внебюджетных источников.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.06.2018 09:17
- гость -

батарейка села

0  0
29.06.2018 09:21
- гость -

уже пошли

0  0
29.06.2018 10:22
- гость -

Ааааа, мы все умреееем!

0  0
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