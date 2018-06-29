Фото: alt.kp.ru
Экс-начальник алтайского Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Александр Семенюк погиб в аварии. Об этом пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на пресс-службу УФСИН.
По данным издания, ДТП произошло на трассе рядом с населенным пунктом Сорочий Лог в Первомайском районе около 14:00 четверга, 28 июня. Водитель авто, в котором находился 67-летний Семенюк, не справился с управлением.
Издание добавляет, что бывший начальник УФСИН в последнее время возглавлял так называемый "генеральский клуб" — неформальное объединение действующих и экс-руководителей региональных управлений федеральных ведомств. При этом он находился на пенсии.
Семенюк родился в 1951 году на Украине. В августе 1998 года был назначен начальником Управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю. С 1999 года стал руководителем Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по региону.
В декабре 2009 года Семенюк вышел на пенсию по выслуге лет, после чего возглавил управление охотничьего хозяйства края.
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