В этом году на учебные сборы будут направлены около 350 студентов, из них около 150 человек обучаются по программам подготовки сержантов запаса и около 200 студентов – по программам подготовки офицеров и рядовых запаса. Все они прошли полный курс военного обучения в техническом вузе и успешно сдали теоретические экзамены и зачеты.
Учебные сборы проводятся один раз за время обучения на военной кафедре и являются завершающим этапом военного обучения. Во время учебных сборов студенты учатся ремонтировать, управлять военной техникой, отрабатывают упражнения и боевые приемы, участвуют в стрельбах.
8 и 15 июля студенты военной кафедры будут приведены к военной присяге. 1 и 2 августа студенты пройдут квалификационные испытания по военной подготовке.
Учебные сборы студентов продлятся до 4 августа, в этот день в техническом вузе пройдет прощание со знаменем.
Стоит отметить, что Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова остается единственным вузом в Алтайском крае, в котором имеется военная кафедра.
Торжественное отправление студентов в воинские части состоится 2 июля в 7.30 от здания железнодорожного вокзала.
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