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Американский лидер Дональд Трамп собирается использовать встречу с российским коллегой Владимиром Путиным для договоренностей, которые помогут как можно скорее вывести войска США из Сирии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал CNN и его дипломатические источники.
По их данным, глава Соединенных Штатов на текущей неделе обсуждал вопрос выхода американских войск из Сирии на встрече в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II. Собеседники канала сообщили, что, согласно плану республиканца, США позволят сирийским властям вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантии РФ, что Дамаск не будет преследовать базирующихся там повстанцев и позволит им покинуть регион.
Кроме этого, Трамп ожидает, что Россия создаст зону деэскалации на юго-западе Сирии, не позволив проникнуть туда проиранским силам. Ключевая часть плана главы Америки по "выходу из Сирии" заключается в том, чтобы вытеснить из страны Иран.
Встреча лидеров двух государств пройдет в Хельсинки 16 июля. Путин и Трамп будут обсуждать перспективы дальнейшего развития отношений между странами, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
Комментарии
Трамп ожидает, что Россия создаст зону деэскалации на юго-западе Сирии, не позволив проникнуть туда проиранским силам.
в общем предлагает слить ирнаских дедушек...