Фото: vk.com/incident22
Массовое ДТП произошло на парковке в районе дома №91 по улице Взлетной ранним утром в пятницу, 29 июня.
О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Согласно предварительным данным, авария произошла около 04:00. Отмечается, что водитель, объезжая препятствие, не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили. Всего пострадало шесть транспортных средств.
Комментарии
Зато на стоянке сэкономили, в следующий раз авось пронесет
гыыыы
29.06.2018 09:46
- гость -
Зато на стоянке сэкономили, в следующий раз авось пронесет
Типа на стоянке нельзя не справиться с управлением. гы-гы
на стоянке скорость меньше чем на дороге
а 6 терпил попали
Типа на стоянке нельзя не справиться с управлением. гы-гы
Да бухой вы г-но был . Иначе чего бы он на парковке то так лихачил, что не справился с управлением и аж 6 (!!!) машин разбил?!
Зато на стоянке сэкономили, в следующий раз авось пронесет
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Умник, там рядом одна маленькая стоянка, которая не вместит всех машин даже с двух дворов, а покупать гараж по цене в 2 раза дороже стоимости машины не каждый может позволить
29.06.2018 09:59
- гость -
нищебродина, нет денег купить гараж, снимай в аренду. 3000 в месяц поди найдешь?
29.06.2018 09:46
- гость -
Зато на стоянке сэкономили, в следующий раз авось пронесет
0 0
Ты умник...и наверняка пешеход!! раз так глупо рассуждаешь. Я три года ставил на стоянке свою машину малая малахова, где винотека и сейчас завгар макси. За это время ее раз пять атаковали бухарики со всех сторон и забор им не помеха. Крайний раз пришел утром за машиной, а там очередной синяк снес забор метров 10 и собрал 3-4 машины.. причем первые две конкретно...моя могла быть пятая. Жаль фото не прикрепить..
Капец тут че одни миллионеры комментаторы у которых и машины есть и гаражи???
Сидят жизни других учат, иди купи гараж за 500 сними за 3 тыс..
На 90 процентов уверен, что утром на работу ехали в потном автобусе..
29.06.2018 10:17
- гость -
в каком районе работаешь? если в центре, то подъеду докажу твою неправоту.
з.ы. про аренду я писал
29.06.2018 10:21
- гость -
Еще один, кто бога за бороду взял? Или "Из грязи в князи"?
Откуда же вы такие беретесь?
29.06.2018 10:28
Eugene
а при чем тут божья борода? вы тачек понабрали бездумно, все вокруг позабили, а потом ноете, что гаражи дорогие.