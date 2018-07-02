4 июля в Барнауле состоится крупное мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса – АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП), совместно с партнерами, при поддержке администрации Алтайского края проводит семинар на тему "Участие представителей малого и среднего бизнеса в закупках" в соответствии с Федеральным законом №223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Мероприятие будет представлять собой открытую площадку для диалога предпринимателей и федеральных компаний: корпорации МСП, крупнейших заказчиков, представленных в Алтайском крае (в т.ч. ПАО "НК" "Роснефть", ООО "Интер РАО, ОАО "РЖД", ПАО "Ростелеком", ПАО "Россети"), представителей электронных торговых площадок.
Семинар будет полезен для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики. На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т.ч. увеличению оборотных средств) от АО "МСП Банк".
В рамках семинара планируется:
- Подробно разобраться в основных аспектах действующего законодательства в сфере закупок;
- Получить ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков-субъектов МСП;
- Обсудить вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса Алтайского края в закупках крупнейших государственных корпораций;
- Изучить особенности закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров.
В мероприятии примут участие:
- Представители администрации Алтайского края;
- АО "Корпорация МСП";
- Крупнейшие заказчики региона;
- Общественные объединения предпринимателей, а также электронных торговых площадок;
- Представители других структур, работающих в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.
По итогам семинара каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках. Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.
Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д.19 (НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства")
Начало: в 09:00часов
Регистрация для участия по ссылке
Участие бесплатно. Количество мест ограничено.
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