Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Вторая волна паводка в Барнауле завершается — в микрорайоне Затон снят режим повышенной готовности.
"В Центральном районе снят режим повышенной готовности, который был введен 13 июня из-за сильного повышения уровня воды в реке Обь", — сообщили в пресс-центре городской администрации.
Отметим, что максимальный уровень Оби во время второй волны паводка в Барнауле в этом году достигал 563 сантиметров при критической отметке в 540 сантиметров над нулем водомерного столба.
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По состоянию на утро пятницы, 29 июня, уровень воды составил 469 сантиметров. За сутки вода убыла на 22 сантиметра.
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