После предварительного внутрипартийного голосования на четырех разных площадках "Единая Россия" выбрала кандидата. Партию на выборах губернатора Алтайского края 9 сентября будет представлять врио губернатора Виктор Томенко. Он рассказал, какие задачи ставит перед собой на ближайшее время и из чего сформирует свою предвыборную программу. В приоритете промышленность, сельское хозяйство и развитие социальной сферы.

Единороссы выбрали Томенко почти единогласно: 188 из 199 делегатов со всего края. Это депутаты Госдумы и краевого парламента, представители местных партячеек. Кроме него в праймериз участвовали депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты АКЗС Татьяна Ильюченко и Сергей Серов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров.

"Мы будем ставить амбициозные цели. Региону требуется серьезный рост показателей социально-экономического развития: уровня средней заработной платы, размера валового регионального продукта, занятости, доходов населения, инвестиционной активности. Наша цель — серьезно превысить темпы развития других регионов Сибири", — сказал Томенко.

Виктор Томенко уже неоднократно обозначал, что и для формирования предвыборной программы, и для своей дальнейшей работы будет активно изучать мнения и предложения жителей региона. Для этого создана специальная общественная приемная для обращений.

"Я чувствую потребность людей задать власти много вопросов, желание нормальной, адекватной коммуникации с чиновниками всех уровней. Я вижу надежду на улучшение жизни и обещаю, что будет услышан голос каждого", — заверил он.

Впрочем, этих голосов уже и так немало. К Томенко обращаются с проблемами и вопросами во всех районах и городах, где он уже побывал с визитом. Он работает в регионе по назначению президента Владимира Путина всего месяц, но провел уже много встреч с представителями разных сфер жизни: предпринимателями и промышленниками, учителями и врачами, аграриями, молодежью.

"Моя программа будет основана на потребностях и ожиданиях жителей Алтая. Главная задача — повышение благополучия и благосостояния людей, уровня заработных плат. Это то, о чем говорил президент Владимир Путин", — сказал Томенко.

Реализовывать ее он намерен через развитие промышленности, привлечение инвестиций и федеральных ресурсов.

"Локомотивом позитивных преобразований в крае должна стать промышленность. Эта значимая отрасль в экономике региона — один из основных ресурсов роста. Да, пока уровень развития промышленной отрасли в Алтайском крае значительно ниже, чем во многих регионах России и Сибири. Нам нужно модернизировать производства, переходить на новый технологический уклад, создавать для предприятий условия для улучшения транспортной, инженерной инфраструктуры", — пояснил врио главы региона.

Обещает Томенко не оставлять без внимания и многострадальную аграрную сферу. По его словам, отрасль показывает хорошие результаты и имеет потенциал для повышения эффективности."Наряду с господдержкой в АПК необходимо внедрять новые, передовые технологии, компетенции и знания в сфере инновационного развития", — сказал Виктор Томенко.

Особое место в программе займет социальная сфера. Томенко несколько раз напомнил об указах президента и задачах, поставленных в послании Федеральному собранию, — социальная защита, демография и здравоохранение.

До выборов и в случае избрания он будет ставить перед органами исполнительной власти задачи по формированию современной среды для жизни: развитие инфраструктуры, обновление жилищно-коммунального хозяйства, строительство качественного и доступного жилья, школ, детсадов, сохранение экологии.

"Принимая предложение возглавить регион, я обещал президенту много работать над развитием Алтайского края, быть ответственным, обязательным и управление регионом осуществлять квалифицированно. Я сдержу свое обещание", — заверил Виктор Томенко.

Но он подчеркнул, что общий успех зависит от работы каждого. Быть участником процесса нужно и бизнесу, и власти, и обществу. Новый, пока временный глава региона позиционирует себя как человек, который знает, как объединить эти усилия.