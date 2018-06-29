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Обещаю много работать: Томенко рассказал о планах на ближайшее время

, ИА "Амител"
Врио губернатора Алтайского края считает повышение уровня жизни населения своей главной задачей

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

После предварительного внутрипартийного голосования на четырех разных площадках "Единая Россия" выбрала кандидата. Партию на выборах губернатора Алтайского края 9 сентября будет представлять врио губернатора Виктор Томенко. Он рассказал, какие задачи ставит перед собой на ближайшее время и из чего сформирует свою предвыборную программу. В приоритете промышленность, сельское хозяйство и развитие социальной сферы.

Единороссы выбрали Томенко почти единогласно: 188 из 199 делегатов со всего края. Это депутаты Госдумы и краевого парламента, представители местных партячеек. Кроме него в праймериз участвовали депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты АКЗС Татьяна Ильюченко и Сергей Серов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров.

"Мы будем ставить амбициозные цели. Региону требуется серьезный рост показателей социально-экономического развития: уровня средней заработной платы, размера валового регионального продукта, занятости, доходов населения, инвестиционной активности. Наша цель — серьезно превысить темпы развития других регионов Сибири", — сказал Томенко.

Виктор Томенко уже неоднократно обозначал, что и для формирования предвыборной программы, и для своей дальнейшей работы будет активно изучать мнения и предложения жителей региона. Для этого создана специальная общественная приемная для обращений.

"Я чувствую потребность людей задать власти много вопросов, желание нормальной, адекватной коммуникации с чиновниками всех уровней. Я вижу надежду на улучшение жизни и обещаю, что будет услышан голос каждого", — заверил он.

Впрочем, этих голосов уже и так немало. К Томенко обращаются с проблемами и вопросами во всех районах и городах, где он уже побывал с визитом. Он работает в регионе по назначению президента Владимира Путина всего месяц, но провел уже много встреч с представителями разных сфер жизни: предпринимателями и промышленниками, учителями и врачами, аграриями, молодежью.

"Моя программа будет основана на потребностях и ожиданиях жителей Алтая. Главная задача — повышение благополучия и благосостояния людей, уровня заработных плат. Это то, о чем говорил президент Владимир Путин", — сказал Томенко.

Реализовывать ее он намерен через развитие промышленности, привлечение инвестиций и федеральных ресурсов.

"Локомотивом позитивных преобразований в крае должна стать промышленность. Эта значимая отрасль в экономике региона — один из основных ресурсов роста. Да, пока  уровень развития промышленной отрасли в Алтайском крае значительно ниже, чем во многих регионах России и Сибири. Нам нужно модернизировать производства, переходить на новый технологический уклад, создавать для предприятий условия для улучшения транспортной, инженерной инфраструктуры", — пояснил врио главы региона.

Обещает Томенко не оставлять без внимания и многострадальную аграрную сферу. По его словам, отрасль показывает хорошие результаты и имеет потенциал для повышения эффективности."Наряду с господдержкой в АПК необходимо внедрять новые, передовые технологии, компетенции и знания в сфере инновационного развития", — сказал Виктор Томенко.

Особое место в программе займет социальная сфера. Томенко несколько раз напомнил об указах президента и задачах, поставленных в послании Федеральному собранию, — социальная защита, демография и здравоохранение.

До выборов и в случае избрания он будет ставить перед органами исполнительной власти задачи по формированию современной среды для жизни: развитие инфраструктуры, обновление жилищно-коммунального хозяйства,  строительство  качественного и доступного жилья, школ, детсадов, сохранение экологии.

"Принимая предложение возглавить регион, я обещал президенту много работать над развитием Алтайского края, быть ответственным, обязательным и управление регионом осуществлять квалифицированно. Я сдержу свое обещание", — заверил Виктор Томенко.

Но он подчеркнул, что общий успех зависит от работы каждого. Быть участником процесса нужно и бизнесу, и власти, и обществу. Новый, пока временный глава региона позиционирует себя как человек, который знает, как объединить эти усилия.  

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.06.2018 10:18
Егор

Будем надеяться. Край аж как-то вздохнул с его приходом.

0  0
29.06.2018 10:20
- гость -

Томенко, без сомнений будет делать только лучшее для региона, а подтверждает это то, что он уже начал работу

0  0
29.06.2018 10:21
- гость -

При нынешней политике в стране,крае Томенко для нас подходит лучше всего. Да и вообще он как человек новый,посмотрев на край реальными глазами, может объективно придумать эффективные решения проблем!

0  0
29.06.2018 10:23
- гость -

Сразу было понятно, что он победит. Виктор Петрович очень умён, а такие люди нужны нам в регионе

0  0
29.06.2018 10:24
- гость -

недеюсь Томенко сделает то, что не сделал карлин - утвердит величину прожиточного минимума на IV квартал 2017 года, ну и заодно и на I квартал 2018 ))

0  0
29.06.2018 10:24
;)

Ну не за Рау же нам голосовать )))

0  0
29.06.2018 10:29
Иришка

Планы неплохие,теперь главное их реализовать )

0  0
29.06.2018 10:30
- гость -

Лизуны, скажите чем нынешний холуй путина лучше прошлого холуя путина?!

0  0
29.06.2018 10:31
- гость -

Локомотивом позитивных преобразований в крае должна стать промышленность.

а согласно российской статистике максимальный вклад в ВВП вносят операции с недвижимым имуществом, аренды и предоставлением услуг ))

0  0
29.06.2018 10:37
- гость -

Особое место в программе займет социальная сфера. Томенко несколько раз напомнил об указах президента и задачах, поставленных в послании Федеральному собранию, — социальная защита, демография и здравоохранение.

неуж-то в Алтайском крае пенсионный возраст повышать не будут ))

0  0
29.06.2018 10:40
гостю

Повышение пенсионного возраста не зависит от региональных властей, решение принято на федеральном уровне

0  0
29.06.2018 10:42
- гость -

Судя по обещаниям, он что-то предпримет по поводу оптимизации учреждений культуры в крае. Посмотрим...






0  0
29.06.2018 10:46
- гость -

решение принято на федеральном уровне

шо, уже, сразу в трех чтениях с одобрением совета федерации и личной подписью президента В.В.Путина...

0  0
29.06.2018 10:50
Грантштейн

Естественно.
Раз уж Алтайский край - последний по доходам в СФО, то естественно людей в первую очередь интересуют вопросы поднятия уровня жизни.
По сравнению с Красноярском регион не просто нищий, он отъявленный голодранец. Томенко то отвык уже от такого, и это очень бросается в глаза при сравнении даже с соседними регионами.

0  0
29.06.2018 10:56
?

«Для этого создана специальная общественная приемная для обращений.» Где? Можно электронное обращение отправить? Хотелось бы фактической информации, а не бла-бла-бла

0  0
29.06.2018 10:57
- гость -

Прикольно. Ставленник нашего "нового" президента будет ещё усерднее выполнять поручения президента, чем прежний ставленник прежнего президента. И для этого уже даже наняты специальные люди для хвалебных од в комментах?

0  0
29.06.2018 11:09
- гость -

Хотелось бы увидеть комментарий кандидата http://www.amic.ru/news/417134/

0  0
29.06.2018 11:19
- гость -

Пока из достижений вижу тока слаженную работу глупых едротроллей, но это ещё карлинская группа. Барин поменялся, холопы у себя в комментах поменяли фамилию, завтра другого барина пришлют, этого сразу забудут и будут нового прославлять. Больше достижений не видно, да их и в принципе быть не может.

0  0
29.06.2018 11:45
- гость -

А почему он в Красноярском крае не остался ?

0  0
29.06.2018 11:57
- гость -

10:18 Егор
10:21 - гость -
10:29 Иришка
Что за шизофрения писать одним лицом множество сообщений? Хорошо платят? Или личная инициатива?

И, кстати, почему уже 1.5 часа не пишешь? Пора!

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