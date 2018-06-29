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В правительстве нашли применение стадионам после завершения ЧМ-2018

, ИА "Амител"
Спортплощадки открывают возможности для гастролей музыкальных групп

Фото: rian.com.ua

Стадионы, которые были построены к чемпионату мира по футболу, после завершения соревнований будут использоваться для развития детского спорта. Кроме этого, они станут площадками для организации гастролей музыкальных групп, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление зампредседателя правительства РФ Ольгу Голодец.

"Для абсолютно всех объектов предусмотрено развитие детского спорта. <...> Спортивные детские школы с нетерпением ждут этих объектов", — отметила она, добавив, что на базе стадионов будут открыты не только футбольные секции и школы, но и секции по видам спорта, имеющим развитие в том или ином регионе.

По словам зампредседателя кабмина, рассматривается "весь календарь спортивных и культурных событий". Голодец подчеркнула, что спортплощадки открывают возможности для гастролей музыкальных групп, собирающих большие аудитории.

Голодец подчеркнула, что федеральная программа использования стадионов после ЧМ коснется всех объектов, кроме центральных стадионов "Лужники", "Спартак" и "Зенит". "Например, стадион "Зенит". У них уже распланирована программа на год, не волнуются за тему использования таких стадионов, как "Лужники" и "Спартак", — отметила Голодец.

Ранее появилась информация, что российский премьер Дмитрий Медведев поручил Министерству спорта подготовить до 21 июля проект концепции использования спортивных объектов после мундиаля. Голодец координирует эту работу.

ЧМ-2018 проходит на 12 стадионах в 11 российских городах и завершится 15 июля.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.06.2018 10:05
- гость -

Стадионы, построенные к чемпионату мира по футболу, после завершения соревнований будут использоваться для развития детского спорта.

а банкет будут оплачивать родители детей, не так ли ))

0  0
29.06.2018 10:09
- гость -

это даже не смешно, увы

0  0
29.06.2018 10:13
- гость -

Рынки можно открыть! Пусть все торгуют всем. НЭП так сказать.

0  0
29.06.2018 10:27
- гость -


Ну поплакайте еще навзрыд толпой, что в России открылись новые современные стадионы.

0  0
29.06.2018 10:35
- гость -


29.06.2018 10:27
- гость -

Ну поплакайте еще навзрыд толпой, что в России открылись новые современные стадионы.

если ты не знал, сообщаю что, стадионы надо содержать и обслуживать, а то с ними произойдет то, что произошло с барнаульским стадионом Локомотив...

0  0
29.06.2018 10:46
Грантштейн

29.06.2018 10:35
- гость -
А с чего вы взяли, что с ними случится барнаульский Локомотив?
За исключением Саранска, все города - центральные, там есть им применение. И содежать их грамотный менеджмент может - просто посмотрите на мировой опыт.

0  0
29.06.2018 10:50
- гость -

Грамотный менеджмент))))) это не про Россию, так как назначат директором какого-нибудь родственника очередной шишки

0  0
29.06.2018 10:51
-гость-

в Волгограде будет Реал? а в Екатеренбурге Ливерпуль? lol

0  0
29.06.2018 11:00
Грантштейн

29.06.2018 10:51
-гость-
А почему сразу Реал или Ливер?
Вам меньшее уже в падлу наблюдать?
В Екате есть вполне себе клуб РФПЛ Урал. Город - миллионник. Интерес к футболу принципиально иной, чем в забытом Богом Барнауле. Да и масштабных событий там хватает.

29.06.2018 10:50
- гость -
Все вот эти ваши "предположения" мне напоминают анекдот про слепую девочку: представляю сколько вы себе наложили)

0  0
29.06.2018 11:41
- гость -

29.06.2018 11:00
Грантштейн

представляю сколько вы себе наложили)

Народ-инвалид у которого нет ума, и ручек, подходит к Вове:
-Вов, дай конфетку!
-Отстань, я занят!
-Вов, ну дай конфетку, пожалуйста!
-Иди, сам возьми.
-Вов, ну как же я её возьму, у меня же ручек нет и ума нет!
-Нет ручек и ума - нет конфетки!

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