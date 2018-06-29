Фото: Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Факт незаконного ввоза из Казахстана санкционных польских яблок пресекли в Алтайском крае.
Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, 30 килограммов яблок были обнаружены на Рубцовском фитосанитарном контрольном посту.
"Продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, должностными лицами Управления была изъята и доставлена на полигон ТБО в городе Рубцовске, где уничтожена механическим способом", — отмечают в ведомстве.
Перевозчика привлекли к административной ответственности.
Комментарии
Ну все диверсантов поймали, медаль вешайте.
а отдать тем у кого денег нет не судьба да? какая разница как уничтожат - трактором раздавят или съедят те у кого денег нет?
29.06.2018 11:32
месный
Тоже всегда задаюсь этим вопросом...
Почему нельзя отдать в детские дома, что за принципы...
Россия. 21 век. Великие Русичи давят жратву тракторами.
29.06.2018 11:34
- гость -
они так цены держат. Не задавались вопросом, почему яблоки стоят 120р., а бананы - 50?
29.06.2018 11:47
- гость -
Яблоки по 120 руб? Вы на базаре когда были последний раз?
Что касается бананов, на то они и бананы, что во всем мире дешевые.
Речь как бы не о борьбе с ввозимой санкц. продукцией
Зачем уничтожать то что уже ввезли, отберите и отдайте...
А так глупость какая то