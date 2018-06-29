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Полиция установила имя стрелка, который открыл огонь в редакции газеты Capital Gazette в американском Мэриленде. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на NBC News и его источники.

38-летнего подозреваемого зовут Джеррод Уоррен Рамос. В 2012 году он подавал на газету в суд за клевету, однако иск не был удовлетворен.

В доме мужчины в городе Лорел (штат Мэриленд) ведется обыск.

По данным Capital Gazette, имя американца фигурировало в статье от июля 2011 года. Там говорилось о том, что Рамос попал под суд за приставания к бывшей однокласснице. Мужчина переписывался с ней в Facebook, а затем начал жаловаться, угрожать и обзывать. Женщина обратилась в полицию, после чего он прекратил приставания, однако возобновил их спустя несколько месяцев. В итоге мужчина пошел под суд, признал себя виновным в угрозах и получил три месяца тюрьмы условно.

За описание истории с приставаниями Рамос подал на газету в суд, где представлял сам себя и быстро проиграл.

В учетной записи Twitter на имя Рамоса позднее появились сотни негативных записей о Capital Gazette. Том Маркуардт, являвшийся издателем газеты до 2012 года, заявил Los Angeles Times, что американец преследовал его подчиненных на протяжении ряда лет. Бывший издатель отметил, что сотрудники боялись Рамоса.

В микроблоге Twitter, который, предположительно, принадлежал Рамосу, в качестве картинки пользователя используется фото журналиста, который опубликовал статью о нем в 2011 году. В описании аккаунта говорится: "Дорогой читатель, я создал эту страницу, чтобы защитить себя. Я засужу на чем свет стоит округ Анн-Арандел и превращу в трупы коррумпированные карьеры и корпорации".

По данным Capital Gazette, в аккаунте на имя Рамоса содержится упоминание о стрельбе в парижском издании "Шарли Эбдо" в 2015 году, при котором погибли 12 человек. Страница не обновлялась с начала 2016 года, однако в четверг, незадолго до стрельбы, на ней появилось ругательство, к которому была приписка: "Оставьте меня в покое".

Агентство отмечает, что стрельба в редакции газеты в Аннаполисе произошла в четверг, 28 июня. Ее жертвами стали пять человек, еще трое получили ранения. Подозреваемого задержали стражи порядка.

В полиции подчеркнули, что целью стрелка были именно журналисты. СМИ добавили, что подозреваемый специально повредил пальцы, чтобы затруднить идентификацию по их отпечаткам.