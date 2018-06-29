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Новости

СМИ: саммит ЕС решил продлить антироссийские санкции

, ИА "Амител"
Источник отметил, что дискуссия по этому вопросу была "очень короткой"

Фото: news.liga.net

Главы государств и правительств стран Евросоюза решили продлить экономические санкции против РФ на шесть месяцев. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в Совете Евросоюза.

По его словам, дискуссия по России, Украине и минским соглашениям, которая привела к решению продлить санкции, была "очень короткой".

Дипломат рассказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон коротко проинформировали лидеров стран ЕС о ходе реализации минских соглашений, к которым привязан санкционный режим сообщества в отношении России. Источник передает, что было сказано, что изменений  нет, поэтому санкции продлеваются.

После принятия решения саммита ЕС должна начаться официальная процедура продления санкций, отметил дипломат. Вскоре решение Совета ЕС будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

Санкционная политика Евросоюза в отношении РФ включает три направления, которые независимы друг от друга: визовые ограничения против россиян, экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.06.2018 11:42
- гость -

ух какая неожиданность, санкции не снимут пока крым под анексией. так как признать крым российским для многих стран европы равносильно выстрелу в ногу

0  0
29.06.2018 11:43
- гость -

Изменений нет и не будет, пока США не скажет хватит. Клоуны. Абсолютно фиолетово.

0  0
29.06.2018 11:45
- гость -

Нужно больше санкций.

0  0
29.06.2018 11:47
- гость -

Изменений нет и не будет, пока США не скажет хватит. Клоуны. Абсолютно фиолетово.
_______________
мазохист вы похоже, раз вам фиолетово что деньги которые могли пойти на благо граждан из за санкций отправятся в карман олигархам

0  0
29.06.2018 12:02
- гость -

Они там прикалываются в Европе, каждый месяц продляя санкции? Или у них там уже провалы памяти от деградации.

0  0
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