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Новости

Российские банки с 1 июля начнут собирать биометрические данные клиентов

, ИА "Амител"
Благодаря этому граждане смогут удаленно получать банковские услуги

Фото: newsler.ru

Банки в России с 1 июля с запуском единой биометрической системы (ЕБС) начнут сбор биометрических данных своих клиентов, сообщает агентство ПРАЙМ.

Отмечается, что биометрия позволит гражданам удаленно получать банковские услуги.

Напомним, что президент России еще в прошлом году подписал закон, позволяющий банкам с использованием биометрических данных удаленно идентифицировать потенциальных клиентов и оказывать услуги через интернет без личного присутствия клиентов.

Часть положений закона вступает в силу с 29 июня.

Идентификация будет осуществляться посредством единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и с подтверждением биометрических данных в ЕБС. Оператором этой системы с 30 июня станет "Ростелеком", который займется обеспечением сбора, обработки и хранения персональных биометрических данных.

Коммерческая же эксплуатация ЕБС должна стартовать с 1 июля. Итоговый список банков, которые будут использовать биометрическую систему, сформирует ЦБ.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.06.2018 11:30
- гость -

"Отмечается, что биометрия позволит гражданам удаленно получать банковские услуги."
А причём тут создание глобальной базы данных для полиции и банковские услуги. На основе собранных данных никто дистанционно ничего получит ь не сможет. Видимо кто это "разрабатывал" совсем не знаком с технической частью.

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29.06.2018 11:54
BLATNOI

вот вам и свободная страна

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29.06.2018 11:55
- гость -

Зачем это все, сколько бабла потратят на всю эту игрушку для ФСБ.
Теперь если тебя в полицейской базе нет то теперь будет.
Заводы надо строить, новые рабочие места создавать. Нет вовка опять новую придумал для слежки - вдруг ты против него что то замышляешь...

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29.06.2018 12:00
- гость -

по ящику на говорят что россия свободная страна, по факту тоталитарное государство с не сменяемой властью ВВП и его дружков.

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29.06.2018 12:02
Митенька ржевский

Это уже далеко не первая попытка государства всунуть каждому россиянину кольцо в нос- достаточно вспомнить УЭК, связанную с банковским счётом...

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