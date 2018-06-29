Фото: newsler.ru
Банки в России с 1 июля с запуском единой биометрической системы (ЕБС) начнут сбор биометрических данных своих клиентов, сообщает агентство ПРАЙМ.
Отмечается, что биометрия позволит гражданам удаленно получать банковские услуги.
Напомним, что президент России еще в прошлом году подписал закон, позволяющий банкам с использованием биометрических данных удаленно идентифицировать потенциальных клиентов и оказывать услуги через интернет без личного присутствия клиентов.
Часть положений закона вступает в силу с 29 июня.
Идентификация будет осуществляться посредством единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и с подтверждением биометрических данных в ЕБС. Оператором этой системы с 30 июня станет "Ростелеком", который займется обеспечением сбора, обработки и хранения персональных биометрических данных.
Коммерческая же эксплуатация ЕБС должна стартовать с 1 июля. Итоговый список банков, которые будут использовать биометрическую систему, сформирует ЦБ.
Комментарии
"Отмечается, что биометрия позволит гражданам удаленно получать банковские услуги."
А причём тут создание глобальной базы данных для полиции и банковские услуги. На основе собранных данных никто дистанционно ничего получит ь не сможет. Видимо кто это "разрабатывал" совсем не знаком с технической частью.
вот вам и свободная страна
Зачем это все, сколько бабла потратят на всю эту игрушку для ФСБ.
Теперь если тебя в полицейской базе нет то теперь будет.
Заводы надо строить, новые рабочие места создавать. Нет вовка опять новую придумал для слежки - вдруг ты против него что то замышляешь...
по ящику на говорят что россия свободная страна, по факту тоталитарное государство с не сменяемой властью ВВП и его дружков.
Это уже далеко не первая попытка государства всунуть каждому россиянину кольцо в нос- достаточно вспомнить УЭК, связанную с банковским счётом...