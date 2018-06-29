Фото: scoopnest.com
Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и игрок сборной Нидерландов Квинси Промес взят под стражу на Ибице за избиение своей жены, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на голландские СМИ.
Отмечается, что 26-летнего футболиста задержали полицейские Испании во время отпуска. Также сообщается, что кроме, собственно, супруги футболиста пострадали люди, которые пытались угомонить спортсмена.
Известно, что вместе с Кринси Промесом на Ибице отдыхал экс-игрок "Интера" и "Реала" Уэсли Снейдер. Впрочем, отношения к скандалу он не имел, так как покинул отель до инцидента.
Комментарии
бей бабу молотом - будет баба золотом
29.06.2018 12:24
- гость -
бей бабу огурцом - будет баба молодцом?
ГазПремЗенит постепенно начинает борьбу в чемпионате России 2018/19гг.
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