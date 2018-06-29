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Новости

Полузащитника московского "Спартака" арестовали за избиение жены

, ИА "Амител"
26-летнего Квинси Промеса определили под стражу

Фото: scoopnest.com

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и игрок сборной Нидерландов Квинси Промес взят под стражу на Ибице за избиение своей жены, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на голландские СМИ.

Отмечается, что 26-летнего футболиста задержали полицейские Испании во время отпуска. Также сообщается, что кроме, собственно, супруги футболиста пострадали люди, которые пытались угомонить спортсмена.

Известно, что вместе с Кринси Промесом на Ибице отдыхал экс-игрок "Интера" и "Реала" Уэсли Снейдер. Впрочем, отношения к скандалу он не имел, так как покинул отель до инцидента.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.06.2018 12:24
- гость -

бей бабу молотом - будет баба золотом

0  0
29.06.2018 12:35
- гость -


29.06.2018 12:24
- гость -
бей бабу огурцом - будет баба молодцом?

0  0
29.06.2018 13:02
Владимир

ГазПремЗенит постепенно начинает борьбу в чемпионате России 2018/19гг.
Первый этап - прессдерьмозакидывание конкурента номер 1.

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