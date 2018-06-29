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Конгресс Соединенных Штатов рассмотрит законопроект о принятии в состав государства острова Пуэрто-Рико. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт парламента США.
Документ внесла представитель Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон, а также еще 37 конгрессменов из Республиканской и Демократической партий.
"Сегодня исторический день. Я горда <…> быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико", — написала Гонсалес-Колон на своей странице в Facebook.
Агентство напоминает, что остров Пуэрто-Рико признан американской территорией с 1898 года. Местные жители являются гражданами Америки, однако не могут голосовать на выборах президента и имеют лишь одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе.
На референдуме в прошлом году пуэрториканцы определили новый политический статус островного государства, проголосовав за вхождение в состав Америки в качестве 51-го штата. Итоги референдума должны быть юридически закреплены решением парламента США.
Комментарии
Значит, Крым, который наш и был, населён русскими и попал в так называемую Украину случайно, мы "незаконно оккупировали", на самом деле просто исправив исторический казус. А оккупация Пуэрто-Рико, который никогда не был американским и самым натуральным образом был незаконно захвачен пиндосами у Испании и насильственно аннексирован, это, оказывается, "деколонизация". Молодцы, чо. Когда "цивилизованный мир" введёт санкции против оккупантов?