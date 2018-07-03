Отель "Domina Novosibirsk"

Лето – "маленькая жизнь", в которой хочется сделать насыщенным каждый день. И даже если до отпуска еще далеко, это не повод сидеть на месте: пара часов на автомобиле – и вы в Новосибирске, где есть что посмотреть всем членам семьи.

Представляем вашему вниманию, пожалуй, лучшие достопримечательности главного сибирского города, которые непременно стоит увидеть:

Новосибирский зоопарк не случайно считается крупнейшим в России: его площадь составляет около 65 га, на которых собраны порядка 10 000 особей 770 видов животных из самых разных уголков нашей планеты. Посещение этого места будет интересным и познавательным как для детей, так и для их родителей.

После четырехчасовой прогулки по зоопарку приглашаем с комфортом остановиться в итальянском отеле "Domina Novosibirsk". К вашим услугам — просторный номер для всей семьи, завтрак "шведский стол", сертификат на сумму 1500 рублей на обед либо ужин в круглосуточном "Brera Bar", бесплатная подземная охраняемая парковка и Wi-Fi на всей территории отеля, а также, что очень удобно, — поздний выезд до 16:00.

Стоимость: от 5 250 рублей на двоих взрослых и ребенка

Масштаб водных аттракционов самого большого в нашей стране аквапарка "Аквамир" просто потрясает воображение: новейшие горки высотой с многоэтажный дом, уютная детская зона, волновой бассейн, создающий иллюзию отдыха в тропиках… А разнообразие видов терм — хамам, финская, соляная и травяная сауна, русская баня — придется по душе самым искушенным ценителям размеренного отдыха.

Завершите наполненный яркими впечатлениями день в номере отеля "Domina Novosibirsk" с удобной кроватью, завтраком в формате "шведский стол", бесплатной подземной охраняемой парковкой, Wi-Fi на всей территории отеля и поздний выездом до 16:00.

Стоимость: от 6 530 рублей на двоих взрослых

Если вы пока не можете выбраться на море, море само приедет к вам: посетив первый за Уралом дельфинарий, вы увидите захватывающее шоу в исполнении самых талантливых артистов морских глубин. Миролюбивые дельфины, очаровательные белухи, неподражаемые морские львы и любимец публики – морж, а также другие жители океана не оставят вас равнодушными.

Уникальное шоу проводится по пятницам — в 15:00 и 18:00, по субботам и воскресеньям — в 12:00, 15:00, 18:00.

По окончании "морского" представления вернитесь в отель "Domina Novosibirsk", чтобы расслабиться и выспаться перед началом рабочей недели.

Стоимость: от 5960 рублей на двоих взрослых

Проведите лето интересно, динамично и с пользой, а отель "Domina Novosibirsk" сделает ваше семейное пребывание в Новосибирске абсолютно комфортным, вне зависимости от выбранной программы.

Отель "Domina Novosibirsk"

г. Новосибирск, ул. Ленина, 26

+7 (383) 319-85-55

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Instagram @dominanovosibirsk

