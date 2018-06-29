Три партии провели конференции по выдвижению кандидатов на выборы губернатора Алтайского края, еще одна проведет в ближайшие дни. Документы на выдвижение принес пока только один кандидат. Актуальные вести с "предвыборных полей" передает избирательная комиссия региона.
Так, по данным избиркома (а партии обязаны уведомить комиссию об официальной конференции по выдвижению), "Единая Россия" провела конференцию в четверг, 28 июня. Выдвинули врио губернатора региона Виктора Томенко. Уже в пятницу он принес документы в избирком и теперь считается первым и пока единственным официально выдвинутым кандидатом.
Конференцию провела и ЛДПР, это произошло в минувшую субботу, 23 июня. Партия выдвинула депутата АКЗС Владимира Семенова.
"Партия Роста" провела конференцию в среду, 27 июня. Выдвинули бизнесмена и нового руководителя реготделения Андрея Крылова. И в субботу, 30 июня, состоится конференция "Яблока", где, как ожидается, будет выдвинут общественный активист Виктор Рау.
Право выдвинуть кандидата на выборы губернатора Алтайского края 9 сентября имеют 64 партии. Самовыдвиженцем пойти нельзя.
Комментарии
Уже всё понятно.Выиграет Томенко.В этот раз он самый сильный кандидат.
Готова со многими поспорить,что именно с выдвижением Томенко началась новая политическая веха Алтайского края. Как сложится судьба края,пока не понятно,но надеемся,что положительно!
В предвыборную программу Рау входит складирование мусора по всему краю?)
Томенко самый антинародный кандидат, другого в пжив быть неможет
.Рау орёт как ошалелый..Значит надо ставить ставки на господина Томенко..
Томенко несомненно сильнее всех кандидатов, и его предвыборная программа на данный момент самая лучшая
Сейчас как залетить сюда шайка КПРФ. И как понесётся шквал негатвных эмоций)) Они то голову в песок спрятали.
Вообще,я в шоке полном.Так избирателей ещё никто не предавал.
P/S Бывший коммунист
А Рау то куда лезет?С его то репутацией?
Виктор Петрович первый подал документы на выборы губернатора, это уже хороший знак. Удачи на выборах)
А что КПРФ не попросит недавнего кандидата в Президенты поучаствовать и победить и поднять регион и понизить цены на бенз и снизать пенсионный возраст и отремонтировать дороги и развить медицину и все это в дотационном регионе, ведь такой прекрас... нет, просто аху...ный руководитель!
Коммунисты тут есть? отпишитесь почему ?!